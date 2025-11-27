Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 28 ноември от 15:20 ч. очаквайте:
След проучване в целия ЕС, синдикат „Образование“ настоява за спиране на свободния достъп в училищните дворове. Ще се превърнат ли школата единствено в храм на знанието, вместо в квартални игрища?
След стотици километри по участия и турнета: звездите на българската клубна музика „Дийп Зоун Проджект” показват висш пилотаж на картинг пистата – в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
Редактор: Ралица Атанасова
