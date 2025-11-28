В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Юлиан Сухаченски от София.

За своята игра, Юлиан беше изтеглил кутия номер 24. Той отхвърли първата оферта от 2500 лв. и получи възможност да смени кутията си. Размени 24 за номер 12, но се оказа, че се е разделил със 7500 лв. Разбра, че с новата си кутия беше взел по-малка сума, когато в последните три кутии останаха 0,10 лв., 10 лв. и 1000 лв. Банкерът му предложи нова смяна, но Юлиан остана с кутия 12, а двете възможности за печалба в нея на финала бяха 0,10 лв. и 1000 лв. Последната оферта отново го постави пред избора коя кутия да избере. Вярвайки в номер 12, той отхвърли офертата за смяна. Юлиан направи правилен избор, защото кутията му донесе награда от 1000 лв. Той приключва своето участие в „Сделка или не“, за да отстъпи място на следващия участник, осмелил се да се изправи срещу Банкера за голямата награда.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова