„Пресечна точка”: За напрежението в кулоарите на НС и промяната в правилата за паркиране в София
Напрегнат сблъсък определя последния финалист в “Игри на волята”
„На кафе“ с Мария Илиева, Ники Илиев и Мис България Симона Бакърджиева
"Съдебен спор" заради отрязана канализация
„Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“
Д-р Пекин: „Игри на волята“ е изключително приключение и житейски урок за мен
Темите и гостите в предаването в събота от 9.30 ч.
Новак преди Джокович. Ексклузивно от Белград говорят родителите на тенис легендата Новак Джокович Дияна и Сърджан.
Проблемите вече са в евро. Парите ни също. Илия Лингорски от БНБ.
Наводнения и мръсен въздух. Доктор София Ангелова и климатолога Симо Матев.
И още Шеф Манчев, Папи Ханс, Миро и Жоро Пентаграма.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
