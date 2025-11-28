Преговори и протести. Финансовата рамка на България ще бъде променена. Но как? Председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев.

За хората и държавата. Може ли улицата да ръководи политиката? Разговор със съ-председателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Има ли схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия „Величие“? Специално разказ от първо лице за Историческия парк“.

Животът му се променя драматично, когато разбира, че е внук на един от стратезите на Третия Райх и Холокоста. Пастор Хенрих Ленкайт за вечната битка между доброто и злото.

Дронове за отбрана. Как може да се включи България в общата защита на Европа? Разговор със Свилен Рангелов, съ-основател на „Дронамикс“.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова