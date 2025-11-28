-
Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”
-
В „Събуди се“ ексклузивно от Белград говорят родителите на тенис легендата Новак Джокович
-
„Пресечна точка”: За напрежението в кулоарите на НС и промяната в правилата за паркиране в София
-
Напрегнат сблъсък определя последния финалист в “Игри на волята”
-
„На кафе“ с Мария Илиева, Ники Илиев и Мис България Симона Бакърджиева
-
"Съдебен спор" заради отрязана канализация
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Преговори и протести. Финансовата рамка на България ще бъде променена. Но как? Председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев.
За хората и държавата. Може ли улицата да ръководи политиката? Разговор със съ-председателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.
Има ли схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия „Величие“? Специално разказ от първо лице за Историческия парк“.
Животът му се променя драматично, когато разбира, че е внук на един от стратезите на Третия Райх и Холокоста. Пастор Хенрих Ленкайт за вечната битка между доброто и злото.
Дронове за отбрана. Как може да се включи България в общата защита на Европа? Разговор със Свилен Рангелов, съ-основател на „Дронамикс“.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
