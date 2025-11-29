Неделният киноследобед ще започне с романтичната лента „Коледа под звездите“, която разказва историята на Мари, която след трудна година получава кашон с коледни украси от майка си. С изненада младата жена открива, че всяка от тях сякаш сбъдва по нещо в живота ѝ. Между неочаквани чудеса и нова любов, Мари постепенно преоткрива магията на Коледа… и радостта да вярваш отново.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерата на романтичната комедия „Магията на коледния панаир“, която ще запознае зрителите с Емили – заклета работохоличка, която не обича Коледа, дори планира да замине за остров Бали, за да пропусне празника За нещастие, когато самолетът й каца аварийно в Колорадо, тя открива, че е попаднала в главната роля на истински коледен филм и трябва да открие коледния си дух за да развали проклятието и да се върне у дома или никога да не се завърне към истинския си живот.

Редактор: Райна Аврамова