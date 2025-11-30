В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Нова версия на Бюджет 2026 – ще постигнат ли балансирано решение управляващи, бизнес и синдикати? – дебат в студиото.

Поредна среща в САЩ за преговори по плана на Тръмп – ще доведе ли до съществен резултат и каква ще е съдбата на Донбас и другите окупирани от Русия територии?

Нова забрана за замърсяващи коли в София от 1 декември – автомобили от първа и втора екогрупа няма да имат достъп до по-широка територия от центъра на столицата. Коя е тя и до кога ще е в сила забраната?

