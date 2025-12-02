-
В „Твоят ден” на 3 декември ще видите
-
В "Социална мрежа" на 3 декември ще видите
-
Николета от “Игри на волята” с първо емоционално обаждане с родителите си! (ВИДЕО)
-
Николета и Сапунджиева: На кого ще стискат палци да спечели „Игри на волята“?
-
Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”
-
На живо от Барселона: Бети и Сано за новия риалити формат на NOVA „Вече играеш… Стоичков“
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Евелин Костова – за любимия мъж, майчинството и Стефан Данаилов.
Джуджи – за неразгаданата мистерия на езерото на скелетите.
Гал Сасон със съвети и прогноза за настъпващата 2026 година.
Актьорът Петър Калчев ще ни разкрие какво е усещането да влезеш в образа на жена.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни