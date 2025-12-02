-
В "Социална мрежа" на 3 декември ще видите
Николета от “Игри на волята” с първо емоционално обаждане с родителите си! (ВИДЕО)
„На кафе“ с Евелин Костова, Гал Сасон и Петър Калчев
Николета и Сапунджиева: На кого ще стискат палци да спечели „Игри на волята“?
Тежко ново изпитание застава на пътя на финалистите в “Игри на волята”
На живо от Барселона: Бети и Сано за новия риалити формат на NOVA „Вече играеш… Стоичков“
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
Правителството предлага на парламента оттегляне на бюджета, а опозицията внася нов вот на недоверие. Как ще продължи политическото надиграване?
Политически равносметки след протестите в София и страната. Предаваме на живо от пленарната зала и кулоарите.
И още: Дни преди астрономическата зима – как да подсилим имунитета си? Съветите за здраве на проф. Тодор Кантарджиев.
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
