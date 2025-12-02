В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Правителството предлага на парламента оттегляне на бюджета, а опозицията внася нов вот на недоверие. Как ще продължи политическото надиграване?

Политически равносметки след протестите в София и страната. Предаваме на живо от пленарната зала и кулоарите.

И още: Дни преди астрономическата зима – как да подсилим имунитета си? Съветите за здраве на проф. Тодор Кантарджиев.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Станимира Шикова