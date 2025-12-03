-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Благовеста Петрелийска от София.
Благовеста излезе за своята игра с кутия номер 8. Една след друга, тя отстраняваше кутиите с малки суми и офертите на Банкера се покачваха, като достигнаха до 4500 лв. След средата обаче играта се обърна. Останаха само 10 000 лв. от кутиите с по-големите суми. Банкерът предложи на Блага да смени кутията си и тя взе при себе си номер 3. Разбра, че в нея не е голямата сума, когато я отвори, а в последните две на финала имаше 0,50 лв. и 2500 лв. Тя отново рискува и отказа предложените от Банкера 1400 лв. Играта й завърши със щастлива развръзка, когато в своята кутия откри 2500 лв. Смело и уверено, Благовеста изигра своята игра в „Сделка или не“ и въпреки, че не успя да спечели голямата награда си тръгва удовлетворена от своето участие.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
