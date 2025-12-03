Приключенският екшън “Мумията: Гробницата на Императора Дракон” ще отведе зрителите на опасно пътешествие в тайните покои на китайския владетел тази събота от 22.50 ч. по NOVA. Във третата част на хитовата филмова поредица актьорът Брендън Фрейзър се завръща в ролята на изследователя Рик О’Конъл на под режисурата на Роб Коен, за да се сражава с възкръсналия император Хан.

Епосът се разгръща от катакомбите на древен Китай до леденостудените Хималаи, като в това приключение го придружават синът му Алекс, съпругата му Евелин и брат й Джонатан. Семейство О’Конъл трябва да спре мумия, пробудена от проклятие от преди 2000 години, която заплашва да подчини света.

