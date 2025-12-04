В "Социална мрежа" на 5 декември от 15:20 ч. очаквайте:

Нискоемисионната зона в София: независимите измервания показват спад на замърсяването с над 10%, но в сегашния ѝ вид ефектът е ограничен. Анализът на експертите.

„Крилата на принца, или момчето, което изгуби своята стая“ се слуша, чете и съзерцава. А най-характерният тембър на родната поп сцена, Добрин Векилов-Дони пее за мистичното създание чока – в рубриката „Предизвиквам те...” С Деси Жаблянова.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева