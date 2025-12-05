В последния епизод на предаването „Сделка или не“ участие взе Емин Мехмедов от гр. Горна Оряховица.

Играта си, Емин започна с кутия номер 21, която смени за номер 15, след като отхвърли оферти за 1000 лв. и 800 лв. Решението му се оказа правилно, защото в кутия 21 откри едва 0,10 лв. Но не му бяха останали кутии с големи суми. В последните три най-високата беше 1000 лв., а другите две съдържаха 5 лв. и 100 лв. Той отказа предложените от Банкера сигурни 100 лв., а с последната избрана кутия се раздели с 1000 лв. С 5 лв. в едната кутия и 100 лв. в другата, Емин реши да остане с кутия 15, а тя му донесе печалба от 100 лв. За съжаление, късметът не беше на негова страна и той не успя да спечели сумата, за която беше дошъл, но игра до край, изправяйки се пред предизвикателствата на Банкера.

