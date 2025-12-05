Опозиция в атака, власт под обстрел. Протести, вот на недоверие и евро на прага. Академик Николай Денков от ПП-ДБ.

Барометър на гражданското недоволство. Проф. Даниел Вълчев.

Празнуваме Никулден с Нина Николина, Тино и големия победител от „Игри на волята“.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова