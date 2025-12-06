-
-
-
-
-
-
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Едно интервю, което всички очакват. Ексклузивно: кметът на Варна Благомир Коцев – за обвиненията, ареста и цената на свободата.
За политиците и протестите. Как ще завърши дългият сезон на политически турбуленции? Председателят на СДС Румен Христов.
Как се управлява държава в криза. На фокус: бившият председател на парламента Вежди Рашидов.
Той умее да пише, но и да чете между редовете. Георги Господинов пред Лора Крумова.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
