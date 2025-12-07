Бронзовият медалист в сезон 7 на „Игри на волята“ Александър Александров прави равносметка за пътя си в едно от най-трудните издания на формата до момента - сезон, в който всичко е различно и напрежението, гладът, битките и емоциите са изпитание дори за най-подготвените играчи. Той споделя, че никога не се е отказал, дори в моменти, в които тялото му е отказвало, а духът е трябвало да поеме цялата тежест. Алекс определя участието си като най-голямото предизвикателство в живота му, а третото място като признание, че усилията и волята са си стрували.

По думите му “Мирослав е напълно заслужен победител - атлет, който във всяка битка е показвал постоянство, сила и невероятна концентрация”. Александров признава, че във финалната битка е дал 100 процента от себе си, но велурените ръкавици са му попречили на чувалите и това го е върнало назад. Въпреки това не се е отказал и е довел борбата докрай. Най-трудният му момент в Игрите е бил елиминационната битка срещу д-р Петров и бутането на 650-килограмовата вагонетка при 38-градусова жега, след пет дни на Изолатора - момент, който той определя като преломен за целия си престой.

Алекс споделя, че нито е спортуващ атлет, нито обича социалните интриги, а най-големият му фен е 11-годишната му дъщеря Сандра, която е причината той да се запише за кастинг, защото е искала да види възможностите му на Aрената. Преодоляването на сблъсъка между поколенията за него е било естествено, защото игрите са толкова тежки физически, че всички различия изчезват пред нуждата да оцелееш. Сред контузиите, които ще помни дълго, са обелените пръсти от въжетата, олющените длани с мазоли, разкъсаният менискус, хематомите и синините от най-екстремните битки.

Алекс благодари на Avène за подаръка и с чувство за хумор споделя, че сега най-накрая ще може да се отдаде на истинска грижа за себе си, за да възстанови тялото си от всички тежки изпитания. А на въпроса с какво иска да бъде запомнен, той е категоричен - с усмивката си, позитивизма си и факта, че винаги се е борил за честна, чиста и справедлива игра.

