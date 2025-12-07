.Историческият трагикомичен филм на Деймиън Шазел разказва за възхода и падението на няколко герои в златната ера на Холивуд. Когато мълчаливото кино отстъпва място на звуковите филми, група амбициозни творци преследват мечтите си сред разкош, хаос и скандали. Светът на славата е ослепителен, но и безмилостен — а възходът и падението често идват по-бързо от един кадър.

Не пропускайте вълнуващата лента тази неделя от 22.00 ч. по NOVA.

