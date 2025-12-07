-
Пътешествие в тайните покои на китайски владетел с “Мумията: Гробницата на Императора Дракон” по NOVA
-
Брус Уилис се изправя срещу безскрупулни терористи в „Умирай трудно“
-
Джеки Чан се впуска в опасно екшън приключение в „Железопътни тигри“ по NOVA
-
Брендън Фрейзър и Рейчъл Уайз се изправят отново срещу мумията по NOVA
-
Бунтът на нежността: Киноманията като отговор на агресията и цинизма
-
Двойна игра и изпепеляваща любов в "Съюзени"
Гледайте вълнуващата лента тази неделя от 22.00 ч. по NOVA
.Историческият трагикомичен филм на Деймиън Шазел разказва за възхода и падението на няколко герои в златната ера на Холивуд. Когато мълчаливото кино отстъпва място на звуковите филми, група амбициозни творци преследват мечтите си сред разкош, хаос и скандали. Светът на славата е ослепителен, но и безмилостен — а възходът и падението често идват по-бързо от един кадър.
Не пропускайте вълнуващата лента тази неделя от 22.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни