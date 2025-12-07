В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

Казусът с танкера „Кайрос” – как плавателният съд се озова в български води и кога се очаква да бъде евакуиран екипажът му?



Властта прекрои проекта за бюджет за догодина. какво предстои след промяната в параметрите?



Защо Илон Мъск поиска закриване на Европейския съюз и какво пише в новата стратегия за национална сигурност на Съединените щати?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова