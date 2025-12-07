Показателен пример за базовите грешки в кухнята на българския бизнес разкрива екипът на предаването "Кошмари в кухнята". Пицария "Капитано“ е оставена "да плава в бурни води" без компас и капитан на борда, а бизнесът е застрашен от безвъзвратно потъване. Пълна организационна драма среща шеф Манчев в епизода на предаването този понеделник вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Заведението е собственост на съдружници, които никога не са били в ресторантьорския бизнес и са назначили управителка, която вместо да държи здраво руля, се разхожда кокетно из салона на пицарията.

Шеф Манчев ще попадне в кухня с два котлона и един талантлив и способен готвач, оставен сам да бори бурните вълни. Вместо професионално оборудване, претенциозната пицария разполага с такова, подходящо единствено за градинско парти. Спаружени хранителни мостри на витрина пред пицарията сбъдват най-мрачните кошмари на Манчев, а управителката на ресторанта - тези на персонала.

Шеф Манчев вика на помощ третия най-добър в Европа и осми в света пицар – Радостин Кирязов, който споделя опита си и тънкостите на занаята и разкрива своя уникален личен шедоьовър в епизода – сладка пица с шоколад.

Ще се възползват ли собствениците на бизнеса от директния анализ и направения жест или "Капитано" ще продължи да се носи по вълните, оставен на случайността, гледайте в "Кошмари в кухнята" този понеделник вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова