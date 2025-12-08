В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Радомира Тодорова от Нова Загора.

Късметът на Радомира за нейната игра беше кутия номер 15. Три поредни оферти, Банкерът предложи смяна на кутиите, но тя отказа, вярвайки, че в нея има голяма сума. Но в средата на играта беше разкрила почти всички и най-високата остана 5000 лв. Тя отказа две парични оферти от 750 лв. и 1000 лв., а на финала в последните две кутии имаше 750 лв. и 2500 лв. Банкерът отново предложи смяна, а Радомира отново отказа, оставайки със своя късмет. В края на играта, когато разкри кутия номер 15 и откри в нея печалба от 2500 лв., Радомира беше доволна от своя избор и щастлива, че макар да не е най-голямата печалба, успя да вземе на Банкера по-високата от двете суми.

