Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Ще бъде ли успешен вторият опит на първия бюджет в евро? Какви са промените във финансовата рамка и как ще ни се отразят?

Тежък грип удари Великобритания. Кога го очакваме в България, с какво е по-опасен и как се лекува?

Европейската комисия с план за заем за Украйна. Как ще работи кредитът и какво е участието на страната ни?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ралица Атанасова