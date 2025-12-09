Припомнете си как шеф Манчев се изправя лице в лице със собственик на ресторант. Готов ли е управителят на заведението да приеме критиките, за да спаси бизнеса си - проследете в епизода на „Кошмари в кухнята“ този вторник от 20.00 ч. само по NOVA.

Първият хотел, построен в Рудозем, е собственост на машинен инженер и съпругата му – бивша медицинска сестра, която активно помага на всички фронтове. Ресторант „Викторио“ радва своите клиенти почти 12 години, но постепенно стига до задънена улица и се нуждае от спешна помощ.

Шеф Манчев е в шок от качеството на храната. В менюто предлаганите ястия са нетипични за региона, работи се със замразени продукти, а поръчките достигат до клиентите след безкрайно чакане. Десертът на заведението успява да остави шеф Манчев безмълвен. Критиките му обаче не действат по същия начин на управителя и двамата влизат в тежък сблъсък.

Ще успее ли кулинарният експерт да запали отново огъня в ресторант „Викторио"

