За поредна година Форумът „Power Summit - Власт Чувай!" събира бизнеса и обществото с властта. Министри, лидери на парламентарните партии, експерти и гражданският сектор се срещат ежегодно в открит диалог в рамките на форума. Репортерът на NOVA Виктория Бочевска разказва какви са темите тази година.

Фокусът тази година е темата сигурност във всичките й направления – от конкурентоспособност и отбранителни способности, през образование и здравеопазване до енергийна и технологична сигурност. Във форумът се очакват представители както на Кабинета, така и на Парламента. Думата ще бъде дадена и на бизнес лидери и на индустрията.

Редактор: Райна Аврамова