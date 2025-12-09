В "Социална мрежа" на 10 декември от 15:20 ч. очаквайте:

До 135% надценка за някои стоки откри Комисията за защита на конкуренцията. Драстични завишения се отчитат при храни от първа необходимост, като млечни продукти, яйца и кайма.

Когато пише „Историкът“, тя няма представа какво ѝ предстои. Когато романът става бестселър на The New York Times, използва успеха си, за да го превърне в мисия. Елизабет Костова и нейната история за вампири.

Редактор: Калина Петкова