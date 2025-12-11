Старозагорецът Теодор Венков, станал известен за феновете на „Игри на волята“ 7 като Чикагото, е на 44 години и работи като миньор. Той беше един от най-забавните, колоритни и атрактивни участници в последния сезон на риалитито, който бързо се превърна в любимец на зрителите и се класира на почетното четвърто място. Пред Гала в „На кафе“ участникът споделя, че е разочарован, че не е стигнал до финалната битка. Сигурен е, че не би се затруднил от силовите компоненти на финала и най-малко е щял да стигне до второ място. Различно би било темпото ако на финала хипотетично се бяха класирали трима участници от Феномените – Калин, Алекс и самият Чикаго. Съревнованието между тримата щеше да е по-напрегнато и запомнящо се

„Влизайки в Игрите целта ми беше да спечеля, но не беше най-важното. Влязох предимно за тръпката, емоцията и самото преживяване. Авантюрист съм е исках да покажа, че заслужавам да съм във формата“, разказва миньорът.

Чикагото споделя, че е кандидатствал малко на инат, за да покаже на познатите си, че има качествата да влезе в екстремното риалити. Тъй като не обича да бъде подценяван от околните, решава да се докаже и пуска кандидатурата си, докато не му се обаждат. Късметът е винаги с него през живота му и е убеден, че числото 7 ще му донесе успех. Случайно се запознават с Дино, който също е от Стара Загора, докато тренират плуване в басейн в града. Пътува редовно до София или Пловдив, за да тренира в зала за кросфит, където се среща с бивши участници от Игрите. По техни препоръки включва в тренировките си катерене на въже, халки и различни упражнения с жилетка за повече издръжливост. След като най-накрая му се обаждат за кастинг е твърдо убеден, че ще го вземат в предаването. Според него зрителите не искат да гледат някой супер натрениран състезател, а им е интересен стандартен и обикновен човек, който може да изпъкне по друг начин.

„Преди участието ми в Игрите, четири месеца ходих на плуване и стигнах дори до 70 м. плуване кроул. Голямата ми грешка беше, че в басейна плувах основно и само с очила, а нямах опит в морето. На кастинга направих дължините без очила, но след това получих конюнктивит. Изписаха ми капки и не трябваше да се гмуркам. Не го споменах това, защото не исках да ме изкарат от играта по медицински причини. При плуване пазех очите си, защото солта дразни очите“, развенчава мита, че не може да плува.

