„Пресечна точка”: За гласуваната оставка на кабинета и нагласите на обществото за еврозоната
„На кафе“ с Дара, Изабел Овчарова – Изи и двойката Невяна Владинова и Георги Стойчев – Шопа
Предложил ли е победителят Давид брак на любимата си Насето? (ВИДЕО)
„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“
Успешна и премерена игра в "Сделка или не"
Акулови се изправя срещу Лагерианци в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Политически събития на бързи обороти. Какво следва след оставката на правителството? Говорят Левон Хампарцумян, Ива Митева и Калин Сърменов.
Гласът на протестиращите заглуши този на политиците. Разговор с бившия шеф на ДАНС Светлин Йовчев.
„В „Тук и сега“ Андрей без Иван.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
