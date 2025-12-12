Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Многохилядни протести и оставка на правителството. На фокус са важните въпроси, които трябва да бъдат зададени.
Какъв беше неговият първи протест? Боян, синът на Милен Цветков в историите на Мария Йотова.
Как може да бъде възстановено доверието между хората и държавата? Коментар на Слави Ангелов.
Кой може да управлява страна в постоянна политическа криза? Разговор с Мехмед Дикме.
Език мой, враг мой: Защо езикът в парламента заприлича на този от улицата? Няколко примера с елементи на анализ.
Колко е важно да живеем свободни. Цветана Манева пред Лора Крумова.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни