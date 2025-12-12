Многохилядни протести и оставка на правителството. На фокус са важните въпроси, които трябва да бъдат зададени.

Какъв беше неговият първи протест? Боян, синът на Милен Цветков в историите на Мария Йотова.

Как може да бъде възстановено доверието между хората и държавата? Коментар на Слави Ангелов.

Кой може да управлява страна в постоянна политическа криза? Разговор с Мехмед Дикме.

Език мой, враг мой: Защо езикът в парламента заприлича на този от улицата? Няколко примера с елементи на анализ.

Колко е важно да живеем свободни. Цветана Манева пред Лора Крумова.

