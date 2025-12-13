В студиото на „Събуди се“ днес са най-силните жени от най-коментираното и популярно риалити „Игри на волята“ сезон 7. Ръждавичка, Радостина и Николета коментират защо за седма поредна година жена не успява да стъпи на върха на предаването. Николета Кръстева разкрива, че все още й е трудно да свикне с нормалния живот и преживява отново всяка ситуация в предаването, гледайки го на малкия екран.

„Има една странна връзка, която изграждаме вътре в предаването и имаме нужда отново да си говорим с хората, с които сме преживели заедно толкова много. Не става дума толкова за глада, а за преживяванията и емоциите, които сме споделили“, допълва Ръждавичка.

Радостина споделя, че не е разочарована от мненията на хората, които вижда след като е излязла от риалитито, и не ги приема лично. Всеки си има свое мнение и то е за момента. Но е разочарована от свои не добре обмислени постъпки. Не би постъпвала толкова емоционално и би мислела повече преди да действа.

Дамите се обединяват около мнението, че жените са емоционални, взимат прибързани решения, не мислят рационално в повечето случаи и не премислят стъпките в Играта. Това със сигурност им пречи да стигнат до финал.

Физическата сила ли определя победителя на финала?

„Определящ фактор е, но спрямо правилата на сегашния сезон, когато мъжете носеха жителки с тежести, победителят трябва да има здрава психика и остър ум. Видели сме, че психиката може да те съсипе или да те издигне на висок връх. Определящо е, какво се върти в главата ти“, категорична е Ръждавичка. „Желаещите да участват в „Игри на волята“ е важно да имат пламъка и желанието да стигнат до предаването, но не трябва да се пренебрегва и физическата подготовка. Искам тези хора да не ги е страх, да забравят за него и да повярват в себе си. Чувството, когато преодолееш страха и съмненията, е много хубаво.“

Николета подкрепя мнението й и мисли, че желаещите да участват в предаването трябва да се подготвят психически. Да имат силен характер и да не се влияят от другите. Не трябва да се интересуват какво ще кажат другите за тях, а да намерят хора, на които да имат доверие, за да разчитат на тях.

Радостина е на мнение, че женските коалиции не помагат в Играта, а е правилно да се играе с двата пола. Но така се случва, че всеки сезон жените се събират.

„Условията в предаването са много тежки и все още се възстановявам. Кандидатствала съм много години за Игрите и ми бяха голяма мечта, но виждам колко по-тежко е в действителност, отколкото на екрана“, признава Радостина.

Редактор: Райна Аврамова