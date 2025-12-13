-
Женската сила в „Игри на волята“ Ръждавичка, Радостина и Николета за победите и загубите на Арената
В „Тук и сега“ Андрей Арнаудов за историята на успеха
В "На Фокус с Лора Крумова" на 14 декември очаквайте
„Събуди се“: Гласът на протестиращите заглуши този на политиците
„Пресечна точка”: За гласуваната оставка на кабинета и нагласите на обществото за еврозоната
„На кафе“ с Дара, Изабел Овчарова – Изи и двойката Невяна Владинова и Георги Стойчев – Шопа
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
На прага на еврото, оставка и избори на хоризонта. Кой ще управлява държавата? Журналистите Силвия Великова, Виктор Иванов и Александър Симов.
Той напусна България. На гости на Зуека в Испания. Актьорът за живота в чужбина, протестите и надеждата за по-добро бъдеще.
Неизречените неща. Михаела Маринова пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
