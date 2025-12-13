На прага на еврото, оставка и избори на хоризонта. Кой ще управлява държавата? Журналистите Силвия Великова, Виктор Иванов и Александър Симов.

Той напусна България. На гости на Зуека в Испания. Актьорът за живота в чужбина, протестите и надеждата за по-добро бъдеще.

Неизречените неща. Михаела Маринова пред Мариян Станков – Мон Дьо.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова