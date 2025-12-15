-
-
-
-
-
-
Припомнете си епизода на сериала от 21.00 ч. по NOVA
Датата на изслушването на Кацумато наближава и той ще научи дали с кариерата му е свършено или не.
Междувременно Магнум и Хигинс са наети да разследват мъж за предполагаемо убийство. Клиентът им е анестезиолог, който се е сдобил с чувствителната информация по време на операция.
Намерена златна огърлица ще събуди още повече подозренията на T.C. и Рик, че Магнум крие мистериозна любовница.
Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му този понеделник вечер от 21.00 ч. по NOVА.
Редактор: Боряна Димитрова
