Датата на изслушването на Кацумато наближава и той ще научи дали с кариерата му е свършено или не.

Междувременно Магнум и Хигинс са наети да разследват мъж за предполагаемо убийство. Клиентът им е анестезиолог, който се е сдобил с чувствителната информация по време на операция.

Смърт в Рая в "Магнум"

Намерена златна огърлица ще събуди още повече подозренията на T.C. и Рик, че Магнум крие мистериозна любовница.

Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му този понеделник вечер от 21.00 ч. по NOVА.

Редактор: Боряна Димитрова