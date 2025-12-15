В "Социална мрежа" на 16 декември от 15:20 ч. очаквайте:

Пролетен студ, суша, наводнения, горски пожари - пред какви предизвикателства ни изправи природата през изминалата година? Климатичен обзор на 2025-а.

Романът „Опасни сказания“: Мистериозна мозайка от няколко истории води читателя в страховитите дебри на мрачно приключение. Способно ли е човешкото да победи демоните?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.