Една американска мечта е на път да претърпи пълно фиаско, а шеф Манчев ще опита да хвърли спасителен пояс на ресторанта, изпаднал в нужда.

Собственикът на Pizza America се гордее с богат професионален опит. Работил е повече от 10 години зад Океана и познава бизнеса в детайли. Америка присъства не само в менюто, но и в декора на заведението, което притежава. Ресторантът обаче се издържа предимно от доставки по домовете, а консумацията на място е нищожна.

Има ли изход от задънената улица, в която е попаднала Pizza America, какви основателни критики ще отправи шеф Манчев към интериора и менюто на заведението и ще успее ли да сбъдне поредната кулинарна мечта, гледайте този вторник вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Повече информация можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Редактор: Боряна Димитрова