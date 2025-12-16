-
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Йорданка Дамянова от Широки дол.
Йорданка започна своята игра с кутия номер 4. Тя отказа първите оферти от 3700 лв. и 3500 лв., надявайки се да отстрани повече кутии с ниски суми и да има шанс за по-голяма печалба напред в играта. Но Банкера намали офертите си на 1000 лв., а след това и на 800 лв., а най-високата сума остана 10 000 лв. Въпреки това, Йорданка смело продължи да играе и отказа и тези оферти. За съжаление в следващите отворени кутии попадна и на тези 10 000 лв. и в играта останаха 10 лв., 50 лв. и 500 лв. След като получи предложение да смени кутията си, реши да замени номер 4 за номер 14. Оставяйки двете кутии на финала, разбра че е направила правилен избор. Кутия номер 4 съдържаше едва 10 лв., а кутия номер 14 донесе на Йорданка печалба от 500 лв.
Това беше и последният епизод, с който приключи този вълнуващ сезон на „Сделка или не“. След кратка почивка, Банкерът се завръща за нови сделки, а до тогава ще проследим някои от най-запомнящите се игри и ще видим как се представиха участниците в тях.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
