Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник

В "Социална мрежа" на 18 декември от 15:20 ч. очаквайте:

След поредния случай на блъснато дете: трябва ли да се преосмисли организацията на движение в близост до училища, за да се гарантира безопасността на децата?
 

„Справихме се, хлапе”: носителят на два „Оскара” – Антъни Хопкинс, разказва за личните си битки и трудния път към световната слава. Мемоарите на един от най-обичаните актьори излязоха на български език.
 

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

 

 

Редактор: Ралица Атанасова

