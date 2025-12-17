Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Четвърти ден на консултации с президента Радев. Следим на живо и анализираме в студиото.
Нови избори на хоризонта и нови заявки за промени в Изборния кодекс. Какво предлагат политическите сили и ще се повиши ли доверието в изборния процес?
Доналд Тръмп с обръщение към нацията. Какво каза американският президент и какво означава това за Европа и България?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петрова
