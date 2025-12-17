В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Четвърти ден на консултации с президента Радев. Следим на живо и анализираме в студиото.

Нови избори на хоризонта и нови заявки за промени в Изборния кодекс. Какво предлагат политическите сили и ще се повиши ли доверието в изборния процес?

Доналд Тръмп с обръщение към нацията. Какво каза американският президент и какво означава това за Европа и България?

