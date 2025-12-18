В петък в "Твоят ден" ще видите:

Последен кръг от консултациите при държавния глава. Кога Румен Радев ще връчи първия мандат и коя е възможната дата за предсрочни избори?

Между исканията и възможностите - за какви промени в Изборния кодекс настояват политиците и има ли време те да бъдат въведени на практика?



И още: Какво ще се случи със замразените руски активи и защо някои европейски държави се обявиха против предоставянето им на Украйна?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Мария Барабашка