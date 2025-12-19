Припомнете си как шеф Манчев протяга ръка на заведение, останало без своя капитан, днес от 20.00 ч. по NOVA.

Ресторант, заведение за бързо хранене и национална кухня – три в едно или нещо като нищо на света е "Крушунска среща". Заведението с объркана концепция е останало без своя капитан. Три жени – майка и двете й дъщери, правят всичко по силите си да спазят завета на бащата – да не продават и да се борят за мечтата му, на която е посветил живота си.

Въпреки прекрасната локация, в близост до един от най-посещаваните туристически обекти – Крушунските водопади и блестящо чистата и професионално оборудвана кухня, липсата на организация и концепция си казват думата.

Влизайки в заведението, шеф Манчев ще трябва да си сервира сам върху покривка с дупки. Храната става, но не е нищо особено, а подправките липсват, въпреки че градината изобилства от свежи билки. Млечната салата представлява краставици с мляко, а сачът е приготвен на тиган и само декоративно сервиран в едноименен съд. Сервитьорите не знаят какво предлагат, а клиентите трябва да получат наръчник кога заведението работи на самообслужване и кога като ресторант.

Шеф Манчев взима нещата в ръце и дава курс и визия на заведението. Само за едно денонощие, ресторантът е преобразен, менюто получава автентична концепция – стари регионални рецепти със сезонни продукти, а дъщерите излизат на преден план, за да вложат енергията си в реализиране на новия план.

Как бащата на момичета буквално разперва криле над тях от небето и дали той праща шеф Манчев, за да им протегне ръка и да ги упъти, не пропускайте да си припомните в епизода на „Кошмари в кухнята“ – тази вечер от 20.00 ч. само по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова