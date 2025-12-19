Как за само за няколко седмици над 90 добри дела събраха енергията на хиляди хора? И може ли добротворчеството да бъде заразно? Тази седмица „Темата на NOVA” разказва за авторите на чудеса – онези, които пишат добро със сърцата си. За първи път у нас десетки граждански организации и хиляди доброволци от цялата страна се включват в мисията „Коледните чудеса на България”.

Журналистът Деница Суруджийска и операторът Георги Георгиев представят част от хората, които участват в създаването на първия коледен календар на добрите дела. Сред основните герои в него са деца, които дават живот на гора, самотни възрастни хора, които възраждат стари кулинарни рецепти – с лъжица щастие и надежда за споделеност. Музиканти чупят стереотипи и прескачат граници, за да научат десетки на своя универсален език. Доброволци пренасят на ръце трудноподвижни хора – така че заедно да покорят своите собствени върхове. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Очаквайте истории, написани от „Автори на чудеса“ в „Темата на NOVA“ на 20 декември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.