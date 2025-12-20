Как се разкриват руски шпиони в Европа? Разследващият журналист Мария Георгиева между Стокхолм, Москва и София.

България пред поредни избори – ще бъдат ли разместени фигурите на политическата сцена? Бившият вицепремиер Иван Демерджиев.

Протести, оставка и много неизвестни. Как ще завърши политическата криза? Председателят на АБВ Румен Петков.

За хората и магазините. Репортаж на Саня Петкова след откриването на първия магазин за хората.

Деян Донков и театърът, в който живее.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова