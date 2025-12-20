-
„Нa кафе“ с Изабел Овчарова-Изи, Зуека и Владо Михайлов
-
Калин: Миро спечели „Игри на волята“ напълно заслужено
-
„Автори на чудеса“ в „Темата на NOVA“
-
Великови срещу Петкови в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За охраната на депутатите от НСО и за гъвкавото работно време на родителите
-
„На кафе“ с Калин от „Игри на волята“, Луиза Григорова-Макариев и Цветина Петрова
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Как се разкриват руски шпиони в Европа? Разследващият журналист Мария Георгиева между Стокхолм, Москва и София.
България пред поредни избори – ще бъдат ли разместени фигурите на политическата сцена? Бившият вицепремиер Иван Демерджиев.
Протести, оставка и много неизвестни. Как ще завърши политическата криза? Председателят на АБВ Румен Петков.
За хората и магазините. Репортаж на Саня Петкова след откриването на първия магазин за хората.
Деян Донков и театърът, в който живее.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни