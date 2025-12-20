-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 21 декември очаквайте
„Нa кафе“ с Изабел Овчарова-Изи, Зуека и Владо Михайлов
Калин: Миро спечели „Игри на волята“ напълно заслужено
„Автори на чудеса“ в „Темата на NOVA“
Великови срещу Петкови в "Семейни войни"
„Пресечна точка”: За охраната на депутатите от НСО и за гъвкавото работно време на родителите
Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Еврозона в условия на оставка. Политика във „Време разделно“. Тома Биков от ГЕРБ-СДС.
Коледа идва – грипът също. Как да останем здрави по празниците? Проф. Ива Христова.
Всичко, което не се вижда на екран. Ралица Паскалева пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
