В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Фабиана Върбанова от Вършец.

Кутията, която се падна на Фабиана беше номер 18. Играта й започна чудесно, тя разкри почти всички кутии с малки суми, а в неотворените все още седяха всички суми от 15 000 лв. до 100 000 лв. Банкерът предложи 4000 лв., а след това 5000 лв. и 5900 лв., но Фабиана отказа офертите смело и решително. Дори когато разкри кутията със 100 000 лв., тя не се изкуши да приеме сигурните 3900 лв. Финалът на играта я постави пред труден избор. В едната кутия имаше 50 лв., а в другата 25 000 лв. Офертата бе смяна на кутиите и Фабиана реши да размени кутия 18 за останалата срещу нея кутия 13. Тази смяна се оказа фатална за нея. През цялата игра тя беше държала кутията с 25 000 лв., които в последния момент размени и спечели 50 лв. Фабиана игра смело, рискува и едно единствено решение я раздели с мечтаната печалба.

Редактор: Райна Аврамова