В понеделник в "Твоят ден" ще видите:

В очакване на нов служебен кабинет и нов парламентарен вот. Възможни ли са нови сглобки или ни очаква спирала от избори?

САЩ предлага нов формат за преговори за мир. Може ли да бъде включена Европа и какви компромиси са готови да направят Украйна и Русия?

За спорта, който обедини цяла България в студиото на „Твоят ден” Любо Ганев

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивайла Митева