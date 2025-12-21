Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В понеделник в "Твоят ден" ще видите:
В очакване на нов служебен кабинет и нов парламентарен вот. Възможни ли са нови сглобки или ни очаква спирала от избори?
САЩ предлага нов формат за преговори за мир. Може ли да бъде включена Европа и какви компромиси са готови да направят Украйна и Русия?
За спорта, който обедини цяла България в студиото на „Твоят ден” Любо Ганев
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
