В "Социална мрежа" на 23 декември от 15:20 ч. очаквайте:

Традиционно свързваме празниците с тежки софри и обилно количество алкохол, но когато поредицата е дълга – редно е да знаем, че преяждането и препиването са рискови за здравето.

Най-вълшебното време в годината и за най-малките читатели! Кои са новите заглавия в книжарниците, подходящи и за коледни подаръци?

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ралица Атанасова