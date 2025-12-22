Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Дни преди голямото пазаруване – какви са цените на основните продукти и колко ще ни излезе трапезата за празника?

Подготовка за новата валута – как изглеждат евробанкнотите и кои са отличителните знаци, по които можем да различим оригинала от фалшификата?

И още: какъв процент от работодателите дават коледни бонуси на служителите си и какви кадри ще са необходими на пазара на труда през следващата година?

