Броени часове остават до грандиозния концерт на световноизвестния хърватски челист Hauser. Финалният концерт от тригодишното солово пътешествие на „бунтовника на класическата сцена" е утре в зала „Арена 8888 София", където зрителите ще преживеят иновативната сцена във формата на чело, напълно обновено визуално съдържание, специално създадена хореография и музикални срещи със световни таланти - артисти, които споделят неговата смелост да разрушават граници между жанрове, стилове и публики.

„Искаш ли да поканиш зрителите на твоя концерт утре. Какво да очакват твоите фенове-емоционално, музикално? - Деси Банова - Плевнелиева.

„Елате утре на щоуто ми. Ще бъде най-великото шоу, на което някога сте били свидетели в живота ви! Гарантирано! Обещавам ви!", обръща се към почитателите си артистът.

