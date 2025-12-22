-
„Българската Коледа“ помага на 12-годишния Данаил, който мечтае да стане репортер
-
„Българската Коледа“ ще помогне на 26 болници в цялата страна
-
Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ помага на деца с тежки хронични заболявания
-
Деси Тенекеджиева и Йордан Камджалов и тяхната „Коледна приказка“
-
„Българската Коледа“ променя живота на 10-годишния Божидар от Бургас
-
Второ издание на „Българската Коледа“ в Перник събира средства за деца с тежки заболявания
Артистът ще излезе на сцената на зала „Арена 8888 София" с концерт, който е част от световното му турне „The Final Bow – Rebel’s Last Night“
Броени часове остават до грандиозния концерт на световноизвестния хърватски челист Hauser. Финалният концерт от тригодишното солово пътешествие на „бунтовника на класическата сцена" е утре в зала „Арена 8888 София", където зрителите ще преживеят иновативната сцена във формата на чело, напълно обновено визуално съдържание, специално създадена хореография и музикални срещи със световни таланти - артисти, които споделят неговата смелост да разрушават граници между жанрове, стилове и публики.
„Искаш ли да поканиш зрителите на твоя концерт утре. Какво да очакват твоите фенове-емоционално, музикално? - Деси Банова - Плевнелиева.
„Елате утре на щоуто ми. Ще бъде най-великото шоу, на което някога сте били свидетели в живота ви! Гарантирано! Обещавам ви!", обръща се към почитателите си артистът.
Очаквайте цялото интервю на Деси Банова-Плевнелиева с музиканта на 4-и януари в Събуди се.Редактор: Райна Аврамова
