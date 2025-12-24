В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Денислава Ангелова от Елин Пелин.

Денислава започна играта с кутия номер 5. С широка усмивка тя отказваше офертите на Банкера - 3000 лв., 4600 лв., смяна на кутиите. Напрежението се покачи, когато Банкерът предложи оферта от 5000 лв., но в неотворените кутии имаше четири по-големи от офертата печалби и Дени смело пусна чека и продължи напред. Сумите, които останаха в последните три кутии направиха избора още по-труден. Тя трябваше да избере между трите кутии, в които бяха скрити 100 лв., 2500 лв. и 20 000 лв. Дени отказа да смени кутията си и успя да отстрани най-малката сума от 100 лв. Последното предложение на Банкера за сигурните 7777 лв. не разколеба Денислава. Тя реши да рискува и ги отказа, силно вярвайки в своята кутия 5 и това й донесе мечтаната печалба. В нея бяха скрити 20 000 лв., които Дени спечели със смелост и вяра, устоявайки на изкушенията на Банкера до самия финал.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова