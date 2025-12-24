Голяма порция празнично настроение очаква зрителите тази сряда на 24 декември, като начало щи постави юбилейният концерт на детския музикален хор „Бон-Бон“ – „Нещо ново“. Малките таланти ще изпълнят песни за мечти, приятелство и колаборации с едни от най-обичаните български артисти.

Програмата ще продължи с премиерните следобедни филми по NOVA, като от 14.20 ч. в романтичната лента „Като падащи снежинки“ зрителите ще могат да проследят приключенията на една очарователна и талантлива фотографка. Когато младата жена се връща в снежния си роден град за празниците, тя среща стар познат, с когото някога са имали недоизказана искра. Докато работят заедно по зимен проект, между тях отново разцъфтява топлина — точно като първите снежинки, които променят всичко. Романтична коледна история за втори шансове и магията на сезона.

По-късно от 16.10 ч. следва романтичния филм "Тайни по Коледа" на режисьора Кори Севиър. Лентата ще проследи историята на млада жена, която е принудена да се представя за нечия партньорка по време на коледно семейно събиране. В следствие на странната уговорка се случват поредица от недоразумения и забавни лъжи и историята бързо излиза извън контрол. Сред хаоса, тайните и празничната суматоха, неочаквана искра може да превърне преструвката в истинско чувство. Лека, забавна и очарователно романтична коледна история.

Редактор: Райна Аврамова