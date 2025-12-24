Гледайте празничния концерт на „Бон-Бон“ – „Нещо ново“ от 12.30 ч. и премиерните романтични филми „Като падащи снежинки“ от 14.20 ч. и „Тайни по Коледа“ от 16.10 ч. тази сряда 24 декември по NOVA

Голяма порция празнично настроение очаква зрителите тази сряда на 24 декември, като начало щи постави юбилейният концерт на детския музикален хор „Бон-Бон“ – „Нещо ново“. Малките таланти ще изпълнят песни за мечти, приятелство и колаборации с едни от най-обичаните български артисти.

Програмата ще продължи с премиерните следобедни филми по NOVA, като от 14.20 ч. в романтичната лента „Като падащи снежинки“ зрителите ще могат да проследят приключенията на една очарователна и талантлива фотографка. Когато младата жена се връща в снежния си роден град за празниците, тя среща стар познат, с когото някога са имали недоизказана искра. Докато работят заедно по зимен проект, между тях отново разцъфтява топлина — точно като първите снежинки, които променят всичко. Романтична коледна история за втори шансове и магията на сезона. 

По-късно от 16.10 ч. следва романтичния филм "Тайни по Коледа" на режисьора Кори Севиър. Лентата ще проследи историята на млада жена, която е принудена да се представя за нечия партньорка по време на коледно семейно събиране. В следствие на странната уговорка се случват поредица от недоразумения и забавни лъжи и историята бързо излиза извън контрол. Сред хаоса, тайните и празничната суматоха, неочаквана искра може да превърне преструвката в истинско чувство. Лека, забавна и очарователно романтична коледна история. 

Не пропускайте празничния концерт на „Бон-Бон“ – „Нещо ново“ от 12.30 ч. и премиерните романтични филми „Като падащи снежинки“ от 14.20 ч. и „Тайни по Коледа“ от 16.10 ч. тази сряда 24 декември по NOVA

Редактор: Райна Аврамова

