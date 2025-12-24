В "Социална мрежа" на 25 декември от 15:20 ч. очаквайте:

На Коледа стават чудеса, но в неговия свят те са ежедневие! Павел Андреев- създателят на най-голямата дарителска платформа и неговата мисия да помага на хора в нужда.

По стъпките на Майкъл Фелпс: Неговата голяма любов е водата. Той е с дефицит на внимание, но фокусиран в плуването. А след всички спечелени медали, олимпиадата е съкровената му мечта!

Редактор: Станимира Шикова