Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък
В "Социална мрежа" на 25 декември от 15:20 ч. очаквайте:
На Коледа стават чудеса, но в неговия свят те са ежедневие! Павел Андреев- създателят на най-голямата дарителска платформа и неговата мисия да помага на хора в нужда.
По стъпките на Майкъл Фелпс: Неговата голяма любов е водата. Той е с дефицит на внимание, но фокусиран в плуването. А след всички спечелени медали, олимпиадата е съкровената му мечта!
Редактор: Станимира Шикова
