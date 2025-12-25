В "Социална мрежа" на 26 декември от 15:20 ч. очаквайте:

В свят, в който конкурсите за красота са само блясък, тя разбива всички клишета. Александра Калита - "Мисис Вселена 2025", която превърна личната си история в платформа за промяна.

В духа на християнската традиция: Честваме Деня на бащата с гордия татко на 3 деца – талантливият актьор, музикант и с дарба на художник Владо Михайлов.

Редактор: Станимира Шикова