Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Удължителен бюджет, Еврозона и прогнозата на синдикатите за икономиката през 2026 година. Отговорите от президента на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов
Грипът настъпва. Кои са областите с най-висока заболеваемост и как да се предпазим?
Да преживеем декември, без финансови сътресения. Какви са съветите на експертите, за да не влезем в дългова спирала?
Гледайте „Твоят ден” от 09:30 до 11:30 ч. по NOVA NEWS.
Редактор: Ралица Атанасова
