В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Калин Учиндолски от София.

Калин започна играта с кутия номер 12. Получи възможност да я смени още в началото и взе любимия си номер 18. Следващите оферти за 3800 лв., 4500 лв. и 5000 лв. отказа, решен да играе до края. Когато останаха само три кутии с 0,01 лв., 750 лв. и 10 000 лв., Банкерът пак му предложи смяна. Той отказа, а след това отстрани от играта кутията с най-малката сума. На финала, Банкерът отново постави пред изпитание Калин и неговата вяра в кутия 18. Предложи отново смяна, но той не искаше да се раздели с любимото си число и не прие офертата. Това го доведе до щастливата развръзка, когато двете кутии се отвориха и видя в неговата 10 000 лв. Калин сбъдна своята мечта да играе срещу Банкера, а късметлийската му кутия го направи по-богат с цели 10 000 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” този петък вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова